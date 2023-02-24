Мухатаева Анна Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухатаева Анна Диомидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1891

Дочь: Баракина Матрёна Венедиктовна

Отец ребёнка: Мухатаев Венедикт Дмитриевич

с. Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.
Рождение ребёнка
До 1891

Дочь: Ганна Венедиктовна

Отец ребёнка: Мухатаев Венедикт Дмитриевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Астрелина Екатерина Венедиктовна

Отец ребёнка: Мухатаев Венедикт Дмитриевич

с. Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
03.01.1901

Сын: Мухатаев Иван Венедиктович

Отец ребёнка: Мухатаев Венедикт Дмитриевич

с. Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухатаев Венедикт Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцева Ксения Венедиктовна

Отец ребёнка: Мухатаев Венедикт Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухатаев Михаил Венедиктович

Отец ребёнка: Мухатаев Венедикт Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
с. Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.
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