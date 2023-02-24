Мухатаева Анна Диомидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1891
Дочь: Баракина Матрёна Венедиктовна
Отец ребёнка: Мухатаев Венедикт Дмитриевич
с. Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.
Рождение ребёнка
До 1891
Дочь: Ганна Венедиктовна
Отец ребёнка: Мухатаев Венедикт Дмитриевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Астрелина Екатерина Венедиктовна
Отец ребёнка: Мухатаев Венедикт Дмитриевич
с. Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
03.01.1901
Сын: Мухатаев Иван Венедиктович
Отец ребёнка: Мухатаев Венедикт Дмитриевич
с. Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухатаев Венедикт Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцева Ксения Венедиктовна
Отец ребёнка: Мухатаев Венедикт Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухатаев Михаил Венедиктович
Отец ребёнка: Мухатаев Венедикт Дмитриевич
Смерть
Неизвестно
с. Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.