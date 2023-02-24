Мухатаев Михаил Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1900
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Мухатаева Феодосия Степановна
с. Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Мухатаева Феодосия Степановна
с. Кинель-Черкассы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно