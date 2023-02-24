Мухатаев Михаил Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухатаев Михаил Венедиктович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухатаев Венедикт Дмитриевич

Мать: Мухатаева Анна Диомидовна

Рождение ребёнка
25.12.1900

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Мухатаева Феодосия Степановна

с. Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Мухатаева Феодосия Степановна

с. Кинель-Черкассы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухатаева Феодосия Степановна

Смерть
Неизвестно
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