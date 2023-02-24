Баракина (Мухатаева) Матрёна Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баракина (Мухатаева) Матрёна Венедиктовна

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Место рождения

с. Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.

Дата рождения

25.11.1891

Дата смерти

22.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1891

Отец: Мухатаев Венедикт Дмитриевич

Мать: Мухатаева Анна Диомидовна

с. Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.
Бракосочетание
17.?.1910

Муж: Баракин Василий Войны

с. Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
10.06.1911

Сын: Баракин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Баракин Василий Войны

с. Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
25.08.1912

Дочь: Терентьева Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Баракин Василий Войны

с. Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баракин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Баракин Василий Войны

Смерть
22.01.1976
г. Отрадный Самарской обл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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