Баракина (Мухатаева) Матрёна Венедиктовна
Место рожденияс. Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.
Дата рождения25.11.1891
Дата смерти22.01.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1891
с. Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.
Бракосочетание
17.?.1910
с. Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
10.06.1911
Сын: Баракин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Баракин Василий Войны
с. Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
25.08.1912
Дочь: Терентьева Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Баракин Василий Войны
с. Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баракин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Баракин Василий Войны
Смерть
22.01.1976
г. Отрадный Самарской обл
Причина смерти: Естественная смерть/старость