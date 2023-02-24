Терентьева (Баракина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Баракина) Надежда Васильевна

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Место рождения

с. Кинель-Черкассы

Дата рождения

25.08.1912

Дата смерти

30.08.1989

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1912

Отец: Баракин Василий Войны

Мать: Баракина Матрёна Венедиктовна

с. Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
08.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентьев Иван Григорьевич

с. Кинель-Черкассы
Смерть
30.08.1989
г. Отрадный Самарской обл
Причина смерти: Диабет
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