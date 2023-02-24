Терентьева (Баракина) Надежда Васильевна
Место рожденияс. Кинель-Черкассы
Дата рождения25.08.1912
Дата смерти30.08.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1912
с. Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
08.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терентьев Иван Григорьевич
с. Кинель-Черкассы
Смерть
30.08.1989
г. Отрадный Самарской обл
Причина смерти: Диабет