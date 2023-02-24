Терентьев Иван Григорьевич
Место рожденияс. Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.
Дата рождения1904
Дата смерти?.04.1972
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Терентьев Григорий
с. Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.
Рождение ребёнка
08.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терентьева Надежда Васильевна
с. Кинель-Черкассы
Смерть
?.04.1972
с. Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.