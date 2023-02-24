Терентьев Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерентьев Иван Григорьевич

Терентьев Иван Григорьевич

avatar

Место рождения

с. Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.04.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Терентьев Григорий

Мать: Терентьева Анна Тимофеевна

с. Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.
Рождение ребёнка
08.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терентьева Надежда Васильевна

с. Кинель-Черкассы
Смерть
?.04.1972
с. Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close