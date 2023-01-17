Коновалова (?) Татьяна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (?) Татьяна Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Коновалов Иван Фёдорович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Коновалов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Фёдорович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Коновалов Нестер Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Фёдорович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Коновалов Евстаф Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Фёдорович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Иван Фёдорович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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