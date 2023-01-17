Коновалова (?) Татьяна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Коновалов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Коновалов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Коновалов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Коновалов Нестер Иванович
Отец ребёнка: Коновалов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Коновалов Евстаф Иванович
Отец ребёнка: Коновалов Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858