Коновалов Евстаф Иванович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
28.10.1851
Рождение ребёнка
1853
Сын: Коновалов Алексей Естафович
Мать ребёнка: Коновалова Феврания Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.01.1854
Мать ребёнка: Коновалова Феврания Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.09.1855
Дочь: Елизавета Естафовна
Мать ребёнка: Коновалова Феврания Фёдоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пелагея Естафовна
Мать ребёнка: Коновалова Феврания Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.06.1862
Дочь: Агрипина Естафовна
Мать ребёнка: Коновалова Феврания Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.07.1866 ст.
Дочь: Христина Естафовна
Мать ребёнка: Коновалова Феврания Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1862