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Коновалов Евстаф Иванович

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1862

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Коновалов Иван Фёдорович

Мать: Коновалова Татьяна Акимовна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.10.1851

Жена: Коновалова Феврания Фёдоровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Коновалов Алексей Естафович

Мать ребёнка: Коновалова Феврания Фёдоровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1854

Сын: Коновалов Иван Естафович

Мать ребёнка: Коновалова Феврания Фёдоровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1855

Дочь: Елизавета Естафовна

Мать ребёнка: Коновалова Феврания Фёдоровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пелагея Естафовна

Мать ребёнка: Коновалова Феврания Фёдоровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1862

Дочь: Агрипина Естафовна

Мать ребёнка: Коновалова Феврания Фёдоровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1866 ст.

Дочь: Христина Естафовна

Мать ребёнка: Коновалова Феврания Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1862
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