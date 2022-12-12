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Коновалов Нестер Иванович

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Коновалов Иван Фёдорович

Мать: Коновалова Татьяна Акимовна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1850

Жена: Коновалова Матрона Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1851

Сын: Коновалов Иван Нестерович

Мать ребёнка: Коновалова Матрона Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Екатерина Нестерова

Мать ребёнка: Коновалова Матрона Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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