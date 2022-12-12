Коновалов Нестер Иванович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
30.01.1850
Рождение ребёнка
24.11.1851
Сын: Коновалов Иван Нестерович
Мать ребёнка: Коновалова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Нестерова
Мать ребёнка: Коновалова Матрона Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858