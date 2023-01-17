Коновалова (Хорошавина) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1850
Рождение ребёнка
24.11.1851
Сын: Коновалов Иван Нестерович
Отец ребёнка: Коновалов Нестер Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Нестерова
Отец ребёнка: Коновалов Нестер Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850