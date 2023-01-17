Коновалова (Хорошавина) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Хорошавина) Матрона Ивановна

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.01.1850

Муж: Коновалов Нестер Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1851

Сын: Коновалов Иван Нестерович

Отец ребёнка: Коновалов Нестер Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Екатерина Нестерова

Отец ребёнка: Коновалов Нестер Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850
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