Стальнов Игорь Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еремина Лариса Юрьевна
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назаренко Инна
Рождение ребёнка
1986
Сын: Стальнов Ярослав Игоревич
Мать ребёнка: Назаренко Инна
Рождение ребёнка
1989
Дочь: Стальнова Александра Игоревна
Мать ребёнка: Назаренко Инна
Рождение ребёнка
14.07.2000
Сын: Стальнов Вячеслав Игоревич
Мать ребёнка: Еремина Лариса Юрьевна