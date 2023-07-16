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Стальнов Игорь Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1965

Отец: Стальнов Станислав Николаевич

Мать: Стальнова (Никитина) Людмила Никоноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремина Лариса Юрьевна

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Инна

Рождение ребёнка
1986

Сын: Стальнов Ярослав Игоревич

Мать ребёнка: Назаренко Инна

Рождение ребёнка
1989

Дочь: Стальнова Александра Игоревна

Мать ребёнка: Назаренко Инна

Рождение ребёнка
14.07.2000

Сын: Стальнов Вячеслав Игоревич

Мать ребёнка: Еремина Лариса Юрьевна

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