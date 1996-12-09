Стальнов Станислав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 27.11.1937
Дата смерти09.12.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 27.11.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1962
Дочь: Стальнова Ольга
Мать ребёнка: Стальнова Людмила Никоноровна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.05.1965
Сын: Стальнов Игорь Станиславович
Мать ребёнка: Стальнова Людмила Никоноровна
Смерть
09.12.1996