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Стальнов Станислав Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 27.11.1937

Дата смерти

09.12.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 27.11.1937

Отец: Стальнов Николай Сергеевич

Мать: Троицкая Таисия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стальнова Людмила Никоноровна

Рождение ребёнка
04.02.1962

Дочь: Стальнова Ольга

Мать ребёнка: Стальнова Людмила Никоноровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.05.1965

Сын: Стальнов Игорь Станиславович

Мать ребёнка: Стальнова Людмила Никоноровна

Смерть
09.12.1996

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