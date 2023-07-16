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Стальнова Александра Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1989

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989

Отец: Стальнов Игорь Станиславович

Мать: Назаренко Инна

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