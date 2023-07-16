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Стальнова Александра Игоревна
Стальнова Александра Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1989
Пол
Женский
Отец
Стальнов Игорь Станиславович
1965 г.р.
Мать
Назаренко Инна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989
Отец:
Стальнов Игорь Станиславович
Мать:
Назаренко Инна
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