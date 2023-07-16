Еремина Лариса Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина Лариса Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.2000

Сын: Стальнов Вячеслав Игоревич

Отец ребёнка: Стальнов Игорь Станиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремин Евгений

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремина Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стальнов Игорь Станиславович

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область