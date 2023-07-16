Еремина Лариса Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.2000
Сын: Стальнов Вячеслав Игоревич
Отец ребёнка: Стальнов Игорь Станиславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еремин Евгений
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремина Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область