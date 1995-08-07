Зарипова (Даминова) Гөлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарипова (Даминова) Гөлия

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Место рождения

СССР, деревня Бакырчи

Дата рождения

02.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1976

Отец: Дәминов Фарук

Мать: Дәминова Рузия

СССР, деревня Бакырчи
Рождение ребёнка
07.08.1995

Дочь: Зарипова Рамилә

Отец ребёнка: Зарипов Рамиль

Россия, Казань
Рождение ребёнка
12.02.2001

Сын: Зарипов Тимур

Отец ребёнка: Зарипов Рамиль

Россия, Казань
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарипов Рамиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайнетдинов Азат

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