Зарипова (Даминова) Гөлия
Место рожденияСССР, деревня Бакырчи
Дата рождения02.01.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1976
Отец: Дәминов Фарук
Мать: Дәминова Рузия
СССР, деревня Бакырчи
Рождение ребёнка
07.08.1995
Дочь: Зарипова Рамилә
Отец ребёнка: Зарипов Рамиль
Россия, Казань
Рождение ребёнка
12.02.2001
Сын: Зарипов Тимур
Отец ребёнка: Зарипов Рамиль
Россия, Казань
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зарипов Рамиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гайнетдинов Азат