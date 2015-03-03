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Дәминов Фарук

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Место рождения

СССР, деревня Олы Бакырчы

Дата рождения

1939

Дата смерти

03.03.2015

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Дәминов Зәйнулла

Мать: Дәминова Шәмсикамер

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Хәбибуллина Люзия

Мать ребёнка: Дәминова Рузия

СССР, деревня Бакырчи
Рождение ребёнка
21.04.1968

Сын: Дәминов Фәнис

Мать ребёнка: Дәминова Рузия

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
02.01.1976

Дочь: Зарипова Гөлия

Мать ребёнка: Дәминова Рузия

СССР, деревня Бакырчи
Рождение ребёнка
03.02.1980

Дочь: Гәрәева Гөлназ

Мать ребёнка: Дәминова Рузия

СССР, деревня Бакырчи
Смерть
03.03.2015
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