Дәминов Фарук
Место рожденияСССР, деревня Олы Бакырчы
Дата рождения1939
Дата смерти03.03.2015
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Дәминов Зәйнулла
Мать: Дәминова Шәмсикамер
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Хәбибуллина Люзия
Мать ребёнка: Дәминова Рузия
СССР, деревня Бакырчи
Рождение ребёнка
21.04.1968
Сын: Дәминов Фәнис
Мать ребёнка: Дәминова Рузия
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
02.01.1976
Дочь: Зарипова Гөлия
Мать ребёнка: Дәминова Рузия
СССР, деревня Бакырчи
Рождение ребёнка
03.02.1980
Дочь: Гәрәева Гөлназ
Мать ребёнка: Дәминова Рузия
СССР, деревня Бакырчи
Смерть
03.03.2015