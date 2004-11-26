Зарипов Рамиль
Место рожденияСССР, деревня Олы Бакырчы
Дата рождения1970
Дата смерти26.11.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
07.08.1995
Дочь: Зарипова Рамилә
Мать ребёнка: Зарипова Гөлия
Россия, Казань
Рождение ребёнка
12.02.2001
Сын: Зарипов Тимур
Мать ребёнка: Зарипова Гөлия
Россия, Казань
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зарипова Гөлия
Смерть
26.11.2004