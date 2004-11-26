Зарипов Рамиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарипов Рамиль

Зарипов Рамиль

avatar

Место рождения

СССР, деревня Олы Бакырчы

Дата рождения

1970

Дата смерти

26.11.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
07.08.1995

Дочь: Зарипова Рамилә

Мать ребёнка: Зарипова Гөлия

Россия, Казань
Рождение ребёнка
12.02.2001

Сын: Зарипов Тимур

Мать ребёнка: Зарипова Гөлия

Россия, Казань
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарипова Гөлия

Смерть
26.11.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close