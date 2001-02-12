Зарипов Тимур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарипов Тимур

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Место рождения

Россия, Казань

Дата рождения

12.02.2001

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.2001

Отец: Зарипов Рамиль

Мать: Зарипова Гөлия

Россия, Казань
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