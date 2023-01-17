Минаев Афанасий Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Минаев Никифор Анисимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Сиднева Агриппина Афанасьевна
Мать ребёнка: Минаева Фёкла Ивановна
Бракосочетание
До 1750
Жена: Минаева Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Минаев Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Минаева Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Власова Варвара Афанасьевна
Мать ребёнка: Минаева Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Минаева Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: Минаева Фёкла Ивановна
Смерть
1806