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Минаев Афанасий Никифорович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Минаев Никифор Анисимович

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Сиднева Агриппина Афанасьевна

Мать ребёнка: Минаева Фёкла Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1750

Жена: Минаева Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Минаев Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Минаева Фёкла Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Власова Варвара Афанасьевна

Мать ребёнка: Минаева Фёкла Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Минаева Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: Минаева Фёкла Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1806
Тула, город Тула, Тульская область
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