Сиднева (Минаева) Агриппина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиднева (Минаева) Агриппина Афанасьевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Минаев Афанасий Никифорович

Мать: Минаева Фёкла Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Зябрева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Сиднев Иван Пахомович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1770

Муж: Сиднев Иван Пахомович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Белобородова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Сиднев Иван Пахомович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Сиднева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сиднев Иван Пахомович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Сиднев Никон Иванович

Отец ребёнка: Сиднев Иван Пахомович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Между 1816 и 1834
Тула, город Тула, Тульская область
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