Сиднева (Минаева) Агриппина Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Зябрева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Сиднев Иван Пахомович
Бракосочетание
До 1770
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Белобородова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Сиднев Иван Пахомович
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Сиднева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сиднев Иван Пахомович
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Сиднев Иван Пахомович
Смерть
Между 1816 и 1834