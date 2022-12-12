Сиднев Никон Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Григорий Никонович Сиднев
Мать ребёнка: Сиднева Мария Николаевна
Бракосочетание
До 1813
Жена: Сиднева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Сиднева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Сиднева Александра Никоновна
Мать ребёнка: Сиднева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Сиднев Александр Никонович
Мать ребёнка: Сиднева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Сиднева Пелагея Никоновна
Мать ребёнка: Сиднева Мария Николаевна
Смерть
1848