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Сиднев Никон Иванович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Сиднев Иван Пахомович

Мать: Сиднева Агриппина Афанасьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Григорий Никонович Сиднев

Мать ребёнка: Сиднева Мария Николаевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1813

Жена: Сиднева Мария Николаевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Сиднев Иван Никонович

Мать ребёнка: Сиднева Мария Николаевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Сиднева Александра Никоновна

Мать ребёнка: Сиднева Мария Николаевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Сиднев Александр Никонович

Мать ребёнка: Сиднева Мария Николаевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Сиднева Пелагея Никоновна

Мать ребёнка: Сиднева Мария Николаевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1848
Тула, город Тула, Тульская область
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