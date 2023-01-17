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Сиднев Иван Никонович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Сиднев Никон Иванович

Мать: Сиднева Мария Николаевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Сиднев Пётр Иванович

Мать ребёнка: Сиднева Анна Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1854

Жена: Сиднева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Сиднев Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Сиднева Анна Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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