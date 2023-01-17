Сиднев Иван Никонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Сиднев Никон Иванович
Мать: Сиднева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Сиднев Пётр Иванович
Мать ребёнка: Сиднева Анна Ивановна
Бракосочетание
До 1854
Жена: Сиднева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Сиднева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно