Сиднева Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Григорий Никонович Сиднев
Отец ребёнка: Сиднев Никон Иванович
Бракосочетание
До 1813
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Сиднев Никон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Сиднева Александра Никоновна
Отец ребёнка: Сиднев Никон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Сиднев Александр Никонович
Отец ребёнка: Сиднев Никон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Сиднева Пелагея Никоновна
Отец ребёнка: Сиднев Никон Иванович
Смерть
1852