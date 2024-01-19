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Сиднева Мария Николаевна

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Григорий Никонович Сиднев

Отец ребёнка: Сиднев Никон Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1813

Муж: Сиднев Никон Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Сиднев Иван Никонович

Отец ребёнка: Сиднев Никон Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Сиднева Александра Никоновна

Отец ребёнка: Сиднев Никон Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Сиднев Александр Никонович

Отец ребёнка: Сиднев Никон Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Сиднева Пелагея Никоновна

Отец ребёнка: Сиднев Никон Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1852
Тула, город Тула, Тульская область
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