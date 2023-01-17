Минаева Фёкла Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1750
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Сиднева Агриппина Афанасьевна
Отец ребёнка: Минаев Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Минаев Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Минаев Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Власова Варвара Афанасьевна
Отец ребёнка: Минаев Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Минаева Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Минаев Афанасий Никифорович
Смерть
Неизвестно