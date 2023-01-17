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Минаева Фёкла Ивановна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1750

Муж: Минаев Афанасий Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Сиднева Агриппина Афанасьевна

Отец ребёнка: Минаев Афанасий Никифорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Минаев Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Минаев Афанасий Никифорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Власова Варвара Афанасьевна

Отец ребёнка: Минаев Афанасий Никифорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Минаева Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Минаев Афанасий Никифорович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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