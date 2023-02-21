Минаев Никифор Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаев Никифор Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Минаев Афанасий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Минаев Егор Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Минаев Прокофий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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