Минаев Никифор Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1693
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Минаев Афанасий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Минаев Прокофий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно