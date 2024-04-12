Фуното/Фонотов Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Фуното Сергей Саввич (Савельев)
Мать: Фуноту Мария
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ангелина Михайловна
Мать ребёнка: Фуноту Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Фуноту Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Фуноту Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович
Мать ребёнка: Фуноту Феодора Дмитриевна
Смерть
Неизвестно