Фуноту Феодора Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ангелина Михайловна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов Михаил Сергеевич
Смерть
Неизвестно