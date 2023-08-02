(Фонотов (Фунот)БАРКЭТ) Агриппина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фонотов (Фунот)БАРКЭТ) Агриппина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Фуното/фонотов Михаил Сергеевич

Мать: Фуноту Феодора Дмитриевна

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