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(Фонотов (Фунот)БАРКЭТ) Агриппина Михайловна
(Фонотов (Фунот)БАРКЭТ) Агриппина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Пол
Женский
Отец
Фуното/фонотов Михаил Сергеевич
Около 1805 г.р.
Мать
Фуноту Феодора Дмитриевна
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Фуното/фонотов Михаил Сергеевич
Мать:
Фуноту Феодора Дмитриевна
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