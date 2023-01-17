Киржакова (Попова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киржакова (Попова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.04.1891

Дата смерти

06.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1891

Отец: Попов Дмитрий

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.12.1929

Сын: Киржаков Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Киржаков Яков Васильевич

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киржаков Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Кочетков Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Андрей

Смерть
06.08.1962
Подольск, Подольск, Московская область
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