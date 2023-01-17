Киржакова (Попова) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения14.04.1891
Дата смерти06.08.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1891
Отец: Попов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1929
Сын: Киржаков Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Киржаков Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Кочетков Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочетков Андрей
Смерть
06.08.1962