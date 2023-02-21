Кочетков Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1914 ст.
Дочь: Кочеткова Галина Андреевна
Мать ребёнка: Киржакова Мария Дмитриевна
Москва, город федерального значения Москва
Пропал без вести (военное)
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Киржакова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно