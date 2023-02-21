Кочетков Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетков Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1914 ст.

Дочь: Кочеткова Галина Андреевна

Мать ребёнка: Киржакова Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Пропал без вести (военное)
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Киржакова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киржакова Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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