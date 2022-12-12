Попов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1891
Дочь: Киржакова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно