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Киржаков Дмитрий Яковлевич

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Место рождения

Подольск, Подольск, Московская область

Дата рождения

26.12.1929

Дата смерти

10.08.1929

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1929

Отец: Киржаков Яков Васильевич

Мать: Киржакова Мария Дмитриевна

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
10.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киржакова Светлана Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.08.1929
Москва, город федерального значения Москва
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