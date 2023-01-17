Киржаков Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения26.12.1929
Дата смерти10.08.1929
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1929
Рождение ребёнка
10.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киржакова Светлана Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.08.1929