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Половников Илья Кирилов

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Место рождения

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Половников Кирило Максимов

Мать: Половникова ?

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Половников Анисим Ильин

Мать ребёнка: Половникова Дарья Калистратова

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Половников Козма Ильин

Мать ребёнка: Половникова Дарья Калистратова

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половникова Дарья Калистратова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошенный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1808
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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