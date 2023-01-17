Половников Илья Кирилов
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Половников Кирило Максимов
Мать: Половникова ?
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Половникова Дарья Калистратова
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Половникова Дарья Калистратова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошенный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1808