Половникова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половникова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Костицына Агрипина Кирилова

Отец ребёнка: Половников Кирило Максимов

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Половников Емельян Кирилов

Отец ребёнка: Половников Кирило Максимов

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Бородина Екатерина Кирилова

Отец ребёнка: Половников Кирило Максимов

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Половников Илья Кирилов

Отец ребёнка: Половников Кирило Максимов

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половников Кирило Максимов

Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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