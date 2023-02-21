Половникова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Костицына Агрипина Кирилова
Отец ребёнка: Половников Кирило Максимов
Рождение ребёнка
1732
Сын: Половников Емельян Кирилов
Отец ребёнка: Половников Кирило Максимов
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Бородина Екатерина Кирилова
Отец ребёнка: Половников Кирило Максимов
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Половников Кирило Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно