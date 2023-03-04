Половникова (Ожихина) Дарья Калистратова
Место рожденияс.Вознесенское Слободского уезда
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Вознесенское Слободского уезда
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Половников Илья Кирилов
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Половников Илья Кирилов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно