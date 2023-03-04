Половникова (Ожихина) Дарья Калистратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половникова (Ожихина) Дарья Калистратова

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Место рождения

с.Вознесенское Слободского уезда

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Вознесенское Слободского уезда
Рождение ребёнка
1764

Сын: Половников Анисим Ильин

Отец ребёнка: Половников Илья Кирилов

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Половников Козма Ильин

Отец ребёнка: Половников Илья Кирилов

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половников Илья Кирилов

Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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