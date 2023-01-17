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Половников Козма Ильин

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Место рождения

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Половников Илья Кирилов

Мать: Половникова Дарья Калистратова

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Половников Симон Козмин

Мать ребёнка: Половникова Ефросинья Яковлева

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Мавра Козмина

Мать ребёнка: Половникова Ефросинья Яковлева

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Половников Ефим Козмин

Мать ребёнка: Половникова Ефросинья Яковлева

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половникова Ефросинья Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошенный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1808
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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