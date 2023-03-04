Половникова Ефросинья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Половников Козма Ильин
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Мавра Козмина
Отец ребёнка: Половников Козма Ильин
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Половников Козма Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
чрносошная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно