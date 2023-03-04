Половникова Ефросинья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половникова Ефросинья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Половников Симон Козмин

Отец ребёнка: Половников Козма Ильин

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Мавра Козмина

Отец ребёнка: Половников Козма Ильин

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Половников Ефим Козмин

Отец ребёнка: Половников Козма Ильин

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половников Козма Ильин

Работа или профессия
Неизвестно
чрносошная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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