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Половников Ефим Козмин

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Место рождения

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Половников Козма Ильин

Мать: Половникова Ефросинья Яковлева

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Наталия Ефимова

Мать ребёнка: Половникова Варвара Филипова

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Варвара Ефимова

Мать ребёнка: Половникова Варвара Филипова

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Половников Филип-Филат (Феофилакт) Ефимов

Мать ребёнка: Половникова Варвара Филипова

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половникова Варвара Филипова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошенный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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