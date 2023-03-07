Половников Ефим Козмин
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Наталия Ефимова
Мать ребёнка: Половникова Варвара Филипова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Варвара Ефимова
Мать ребёнка: Половникова Варвара Филипова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Половников Филип-Филат (Феофилакт) Ефимов
Мать ребёнка: Половникова Варвара Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошенный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно