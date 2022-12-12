Половников Анисим Ильин
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Половникова Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Половников Алексей Анисимов
Мать ребёнка: Половникова Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Половникова Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Половников Владимир Анисимов
Мать ребёнка: Половникова Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Половникова Евдокия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошенный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1808