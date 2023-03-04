Половникова Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Меланья
Отец ребёнка: Половников Анисим Ильин
Рождение ребёнка
1789
Сын: Половников Алексей Анисимов
Отец ребёнка: Половников Анисим Ильин
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Половников Анисим Ильин
Рождение ребёнка
1793
Сын: Половников Владимир Анисимов
Отец ребёнка: Половников Анисим Ильин
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Половников Анисим Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошенная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1816 и 1834