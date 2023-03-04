Половникова Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половникова Евдокия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Меланья

Отец ребёнка: Половников Анисим Ильин

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Половников Алексей Анисимов

Отец ребёнка: Половников Анисим Ильин

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Половников Лев Анисимов

Отец ребёнка: Половников Анисим Ильин

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Половников Владимир Анисимов

Отец ребёнка: Половников Анисим Ильин

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Половников Яков Анисимов

Отец ребёнка: Половников Анисим Ильин

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половников Анисим Ильин

Работа или профессия
Неизвестно
черносошенная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1816 и 1834
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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