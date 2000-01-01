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Степанов Федор Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1873

Отец: Степанов Евдоким

Мать: Степанова Анна Семеновна

Бракосочетание
31.01.1900

Жена: Степанова Наталья Антоновна

Рождение ребёнка
11.11.1906

Сын: Степанов Иван Федорович

Мать ребёнка: Степанова Наталья Антоновна

деревня Имат-озеро Сямозерского прихода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: 2 детей

Мать ребёнка: Степанова Наталья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Федор Федорович

Мать ребёнка: Степанова Наталья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Степанова Наталья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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