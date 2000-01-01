Степанов Федор Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1873
Отец: Степанов Евдоким
Мать: Степанова Анна Семеновна
Бракосочетание
31.01.1900
Рождение ребёнка
11.11.1906
Мать ребёнка: Степанова Наталья Антоновна
деревня Имат-озеро Сямозерского прихода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: 2 детей
Мать ребёнка: Степанова Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Степанова Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Степанова Наталья Антоновна
Смерть
Неизвестно