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Степанов Евдоким

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

16.11.1892

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Степанов ?

Мать: ?

Бракосочетание
02.07.1854

Жена: Степанова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
23.02.1862

Дочь: Дарья Евдокимовна

Мать ребёнка: Степанова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
06.05.1863

Сын: Степанов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Степанова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
17.02.1866

Дочь: Матрена Евдокимовна

Мать ребёнка: Степанова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Степанов Евфим Евдокимович

Мать ребёнка: Степанова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
23.12.1873

Сын: Степанов Федор Евдокимович

Мать ребёнка: Степанова Анна Семеновна

Смерть
16.11.1892
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