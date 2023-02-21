Степанов Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти16.11.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Степанов ?
Мать: ?
Бракосочетание
02.07.1854
Жена: Степанова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
23.02.1862
Дочь: Дарья Евдокимовна
Мать ребёнка: Степанова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
06.05.1863
Сын: Степанов Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Степанова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
17.02.1866
Дочь: Матрена Евдокимовна
Мать ребёнка: Степанова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Степанов Евфим Евдокимович
Мать ребёнка: Степанова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
23.12.1873
Сын: Степанов Федор Евдокимович
Мать ребёнка: Степанова Анна Семеновна
Смерть
16.11.1892