Степанова (Ермолаева) Наталья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Ермолаева) Наталья Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1873

Отец: Ермолаев Антон

Мать: Ермолаева Евфимия Васильевна

Бракосочетание
31.01.1900

Муж: Степанов Федор Евдокимович

Рождение ребёнка
11.11.1906

Сын: Степанов Иван Федорович

Отец ребёнка: Степанов Федор Евдокимович

деревня Имат-озеро Сямозерского прихода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: 2 детей

Отец ребёнка: Степанов Федор Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Федор Федорович

Отец ребёнка: Степанов Федор Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Степанов Федор Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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