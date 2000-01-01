Степанова (Ермолаева) Наталья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1873
Отец: Ермолаев Антон
Бракосочетание
31.01.1900
Рождение ребёнка
11.11.1906
Отец ребёнка: Степанов Федор Евдокимович
деревня Имат-озеро Сямозерского прихода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: 2 детей
Отец ребёнка: Степанов Федор Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Степанов Федор Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Степанов Федор Евдокимович
Смерть
Неизвестно