Ермолаева (Чеснокова) Евфимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Чесноков Василий Филиппович
Мать: ?
Бракосочетание
03.02.1865
Муж: Ермолаев Антон
Рождение ребёнка
15.11.1865
Сын: Ермолаев Матвей Антонович
Отец ребёнка: Ермолаев Антон
Рубчойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Никитина Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Ермолаев Антон
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Ермолаев Антон
Рождение ребёнка
19.08.1873
Дочь: Степанова Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Ермолаев Антон
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Ермолаев Антон
Смерть
Неизвестно