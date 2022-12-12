Ермолаева (Чеснокова) Евфимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Чеснокова) Евфимия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Чесноков Василий Филиппович

Мать: ?

Бракосочетание
03.02.1865

Муж: Ермолаев Антон

Рождение ребёнка
15.11.1865

Сын: Ермолаев Матвей Антонович

Отец ребёнка: Ермолаев Антон

Рубчойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Никитина Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Ермолаев Антон

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Ермолаев Антон

Рождение ребёнка
19.08.1873

Дочь: Степанова Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Ермолаев Антон

Рождение ребёнка
1877

Сын: Ермолаев Андрей Антонов

Отец ребёнка: Ермолаев Антон

Смерть
Неизвестно
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