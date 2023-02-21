Степанова (Васильева) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Васильева) Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

04.12.1891

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1854

Муж: Степанов Евдоким

Рождение ребёнка
23.02.1862

Дочь: Дарья Евдокимовна

Отец ребёнка: Степанов Евдоким

Рождение ребёнка
06.05.1863

Сын: Степанов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Степанов Евдоким

Рождение ребёнка
17.02.1866

Дочь: Матрена Евдокимовна

Отец ребёнка: Степанов Евдоким

Рождение ребёнка
1871

Сын: Степанов Евфим Евдокимович

Отец ребёнка: Степанов Евдоким

Рождение ребёнка
23.12.1873

Сын: Степанов Федор Евдокимович

Отец ребёнка: Степанов Евдоким

Смерть
04.12.1891
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