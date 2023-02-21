Степанова (Васильева) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти04.12.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1854
Муж: Степанов Евдоким
Рождение ребёнка
23.02.1862
Дочь: Дарья Евдокимовна
Отец ребёнка: Степанов Евдоким
Рождение ребёнка
06.05.1863
Сын: Степанов Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Степанов Евдоким
Рождение ребёнка
17.02.1866
Дочь: Матрена Евдокимовна
Отец ребёнка: Степанов Евдоким
Рождение ребёнка
1871
Сын: Степанов Евфим Евдокимович
Отец ребёнка: Степанов Евдоким
Рождение ребёнка
23.12.1873
Сын: Степанов Федор Евдокимович
Отец ребёнка: Степанов Евдоким
Смерть
04.12.1891