(Баранова) Варвара Семенова
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Семен Степанов
Мать: Пелагия Николаева
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1926
Сын: Тураев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Тураев Алексей Андреев
Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Новое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область