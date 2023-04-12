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(Баранова) Варвара Семенова

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Семен Степанов

Мать: Пелагия Николаева

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1926

Сын: Тураев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Тураев Алексей Андреев

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Новое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
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