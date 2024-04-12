(Якимова) Пелагия Николаева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якимов Николай Степанов
Мать: Дарья Никифорова
Бракосочетание
03.06.1902
Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1905
Дочь: Ульяна Семенова
Отец ребёнка: Баранов Семен Степанов
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Семенова
Отец ребёнка: Баранов Семен Степанов
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно