(Якимова) Пелагия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Якимова) Пелагия Николаева

Место рождения

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1905 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якимов Николай Степанов

Мать: Дарья Никифорова

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.06.1902

Муж: Баранов Семен Степанов

Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1905

Дочь: Ульяна Семенова

Отец ребёнка: Баранов Семен Степанов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Семен Степанов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Семен Степанов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Семен Степанов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Семен Степанов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Семен Степанов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Семен Степанов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Семенова

Отец ребёнка: Баранов Семен Степанов

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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