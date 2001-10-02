Тураев Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1926
Дата смерти02.10.2001
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926
Отец: Тураев Алексей Андреев
Мать: Варвара Семенова
Рождение ребёнка
02.?.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елизавета Леонтьевна
Улья, Хабаровский, Россия
Рождение ребёнка
06.?.1962
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Елизавета Леонтьевна
Улья, Хабаровский, Россия
Рождение ребёнка
16.02.1966
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Елизавета Леонтьевна
Улья, Хабаровский, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Леонтьевна
Смерть
02.10.2001
Хурмули, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край