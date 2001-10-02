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Тураев Николай Алексеевич

Место рождения

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.12.1926

Дата смерти

02.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926

Отец: Тураев Алексей Андреев

Мать: Варвара Семенова

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.?.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизавета Леонтьевна

Улья, Хабаровский, Россия
Рождение ребёнка
06.?.1962

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Елизавета Леонтьевна

Улья, Хабаровский, Россия
Рождение ребёнка
16.02.1966

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Елизавета Леонтьевна

Улья, Хабаровский, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Леонтьевна

Смерть
02.10.2001
Хурмули, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
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