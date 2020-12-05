(Чугунова) Елизавета Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения26.02.1931
Дата смерти05.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1931
Отец: Чугунов Леонтий Семенович
Мать: Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
02.?.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тураев Николай Алексеевич
Улья, Хабаровский, Россия
Рождение ребёнка
06.?.1962
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Тураев Николай Алексеевич
Улья, Хабаровский, Россия
Рождение ребёнка
16.02.1966
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Тураев Николай Алексеевич
Улья, Хабаровский, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.2020
Хурмули, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край