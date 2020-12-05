(Чугунова) Елизавета Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чугунова) Елизавета Леонтьевна

Место рождения

Васильевка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.02.1931

Дата смерти

05.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1931

Отец: Чугунов Леонтий Семенович

Мать: Татьяна Васильевна

Васильевка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.?.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тураев Николай Алексеевич

Улья, Хабаровский, Россия
Рождение ребёнка
06.?.1962

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Тураев Николай Алексеевич

Улья, Хабаровский, Россия
Рождение ребёнка
16.02.1966

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Тураев Николай Алексеевич

Улья, Хабаровский, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тураев Николай Алексеевич

Смерть
05.12.2020
Хурмули, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
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