(Тураева) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тураева) Елена Николаевна

Место рождения

Улья, Хабаровский, Россия

Дата рождения

16.02.1966

Дата смерти

10.08.2013

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1931 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1966

Отец: Тураев Николай Алексеевич

Мать: Елизавета Леонтьевна

Улья, Хабаровский, Россия
Рождение ребёнка
27.?.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.07.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Смерть
10.08.2013
Хурмули, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
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