(Тураева) Елена Николаевна
Место рожденияУлья, Хабаровский, Россия
Дата рождения16.02.1966
Дата смерти10.08.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1966
Отец: Тураев Николай Алексеевич
Мать: Елизавета Леонтьевна
Улья, Хабаровский, Россия
Рождение ребёнка
27.?.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Смерть
10.08.2013
Хурмули, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край