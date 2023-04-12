Баранов Семен Степанов
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Степан Ильин
Мать: Екатерина Егорова
Самарская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.06.1902
Жена: Пелагия Николаева
Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1905
Дочь: Ульяна Семенова
Мать ребёнка: Пелагия Николаева
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Семенова
Мать ребёнка: Пелагия Николаева
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно