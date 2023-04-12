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Баранов Семен Степанов

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1905 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Степан Ильин

Мать: Екатерина Егорова

Самарская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.06.1902

Жена: Пелагия Николаева

Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1905

Дочь: Ульяна Семенова

Мать ребёнка: Пелагия Николаева

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагия Николаева

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагия Николаева

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагия Николаева

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагия Николаева

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагия Николаева

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагия Николаева

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Семенова

Мать ребёнка: Пелагия Николаева

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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